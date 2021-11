Il magistrato "deve rifuggere da autorefernzialità e protagonismo"

(LaPresse) “In questa direzione deve muovere anche la riforma del Csm, non più rinviabile. L’organo di governo autonomo, quale presidio costituzionale per la tutela dell’autonomia e indipendenza della Magistratura, è chiamato ad assicurare le migliori soluzioni per il funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, senza mai cedere ad una sterile difesa corporativa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per il decennale della scuola superiore della magistratura, nella villa di Castel Pulci, sulle colline di Scandicci (Firenze). “Garanzia di indipendenza del magistrato risiede nel prestigio che gli viene riconosciuto”, un “terreno in cui non sono ammesse incertezze” e il magistrato “deve rifuggere da autorefernzialità e protagonismo”, ha aggiunto Mattarella. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

