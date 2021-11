Il leader della Lega: "Stiamo lavorando per evitare le chiusure, vediamo cosa propone il governo"

(LaPresse) – “Siamo in sintonia con i governatori, stiamo lavorando per le aperture, evitare le chiusure, evitare che ai bambini venga esteso il green pass e quindi per garantire lavoro e salute”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo che si è conclusa la videoconferenza con i governatori regionali del partito. “Le zone colorate già ci sono, sul super green pass vediamo cosa propone il governo”, ha aggiunto Salvini.

