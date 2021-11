L'esecutivo annuncia il via libera di Cts e Aifa alla somministrazione prima dei sei mesi dalla seconda

Il Governo apre alla possibilità di introdurre un ‘super green pass’ che consenta ai vaccinati di continuare a partecipare alle principali attività ludiche pur con l’incremento dei contagi da Covid 19. E’ quanto è emerso dall’incontro con le Regioni che si è tenuto a Palazzo Chigi e che è terminato attorno alle 19.30. Il Governo, viene riferito, si è detto disponibile a una riflessione e si è riservato di decidere.

Il Governo intende “assumere subito le decisioni” necessarie per contrastare la quarta ondata di Covid. I Governatori, viene riferito, avevano chiesto decisioni veloci e chiare ed è arrivato l’ok di palazzo Chigi.

Speranza: “Terza dose possibile dopo 5 mesi”

“La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l’ultimo parere di AIFA sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo.

Vacciniamoci tutti per essere più forti”. Lo scrive st Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

Mercoledì un nuovo incontro, giovedì il Cdm

Si dovrebbe tenere mercoledì, secondo quanto si apprende, un nuovo incontro tra Governo e Regioni sulle misure da mettere in campo per fronteggiare la quarta ondata. Il nuovo faccia a faccia servirà per informare i Governatori delle decisioni che palazzo Chigi intende assumere nel Consiglio dei ministri che dovrebbe riunirsi il giorno dopo.

