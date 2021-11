Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa al Senato,

(LaPresse) “Per noi la priorità è la crescita. Questa manovra deve essere parte di una ampia strategia per la ripartenza e per sconfiggere, sul fronte economico, il coronavirus. La chiave di tutto è la riduzione della pressione fiscale. Ecco perché noi diciamo che bisogna utilizzare gli otto miliardi del Reddito di Cittadinanza per abbattere il cuneo fiscale, l’abolizione dell’Irap e sostenere gli eco-bonus, allargandone l’utilizzo all’impiantistica sportiva”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa al Senato, in relazione alla manovra economica. “Chiediamo poi il rinvio selettivo delle tasse e una serie di proposte che riguardano le donne. C’è anche una serie di proposte, che accogliamo, fatta dalla ministra Carfagna per il Sud. Non presenteremo una proposta unitaria, ma c’è condivisione con gli alleati del Centrodestra di governo”, ha concluso Tajani.

