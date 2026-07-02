Francesco Imprezzabile, De Corato ai funerali dell'agente morto: "Milano la città più pericolosa d'Italia"

Tra i presenti ai funerali di Francesco Imprezzabile, l’agente della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento, anche il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano. “Milano vive un momento difficile, è la città più pericolosa d’Italia. Gli agenti della polizia locale sono i primi perché vivono vis-à-vis con i milanesi. Questi uomini e queste donne garantiscono una presenza di cui Milano ha bisogno, bisognerebbe metterne molti di più”. A dirlo è lo stesso De Corato a margine della cerimonia al quartiere Corvetto.

“Stiamo cercando da Roma di aumentare gli organici di polizia e carabinieri – ha proseguito – Ma la situazione di Milano è la peggiore d’Italia: immaginatevi come questi uomini e queste donne affrontano ogni giorno pericoli che altri si sognano”. Il deputato ha ricordato di aver chiesto ieri alla Camera un momento di commemorazione per l’agente: “Sono qui a testimoniare la mia vicinanza a Francesco, un uomo che ha avuto l’oltraggio di vedere chi l’ha ammazzato praticamente in semilibertà. Credo che sia un fatto grave”. De Corato ha contestato anche la scelta della sede della cerimonia: “Non si capisce perché questa funzione non venga celebrata nel Duomo di Milano”, ha concluso il parlamentare.