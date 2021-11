Lo ha dichiarato il vice presidente di Forza Italia, commentando la richiesta di alcuni presidenti di Regione di prevedere restrizioni per i non vaccinati

(LaPresse) “Certamente chi non si è vaccinato ha delle responsabilità nei confronti dei vaccinati. Credo sia giusto rispettare la libertà, la dignità di milioni di italiani che si sono vaccinati”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, commentando la richiesta di alcuni presidenti di Regione di prevedere restrizioni per i non vaccinati. “Una minoranza non può conculcare la libertà di una maggioranza. Questa è la democrazia. Io sono favorevole a trovare soluzioni che combattano il Coronavirus, quella dei governatori è una delle proposte”, ha aggiunto Tajani.

