Francesco Imprezzabile, l'arrivo della salma dell'agente morto nella chiesa a Milano

È arrivata poco dopo le 11 alla chiesa parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa, al quartiere Corvetto di Milano, la salma di Francesco Imprezzabile, l’agente della polizia locale morto a 39 anni la sera del 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Davanti alla chiesa centinaia di persone, tra colleghi in divisa, amici e residenti. Fuori dall’edificio è stato esposto un cartello con la foto di Imprezzabile e la scritta: “Non stancarti mai di inseguire i tuoi sogni, perché ci sono sogni che non si stancheranno mai di aspettarti. Ciao Fra”.

All’esterno le corone di fiori della squadra volanti della questura di Milano, di diversi sindacati di polizia, della regione Lombardia e della polizia locale di Milano e di Peschiera Borromeo. Tra queste anche una corona bianca con il nastro tricolore e la scritta “Futuro Nazionale”. In prima fila tra le autorità il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il viceprefetto vicario Massimo Signorelli, il comandante della polizia locale di Milano Gianluca Mirabelli, il comandante interregionale dei carabinieri Riccardo Galletta, il questore di Milano Bruno Megale, il comandante provinciale dei carabinieri di Milano Rodolfo Santovito e il comandante provinciale della guardia di finanza di Milano Andrea Fiducia. Presenti i familiari dell’agente: la mamma Rosi, il papà Pino, la sorella Barbara e la compagna Federica.