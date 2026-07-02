Nba, Buffa: "LeBron lascia i Lakers? Si sta annoiando, gli manca qualcosa"

“LeBron ha perso il drive, come dicono in America, si sta annoiando. Non può smettere perché il suo corpo gli dice che non deve smettere. Ma oggettivamente gli manca qualcosa di ciò che è sempre stato. Eppure è talmente impressionante vedere un ultraquarantenne, con quel livello fisico e mentale, che non è capace di dire basta. I giocatori guardano tutti al numero uno (Michael Jordan, ndr): sei titoli Nba, sei Mvp. Nessuno ci può arrivare, neanche LeBron che pure ha giocato col 23 per omaggiarlo. Però se stai costruendo parte della leggenda non hai voglia di leggere l’ultima pagina”. Così Federico Buffa, storico commentatore Nba, parlando dell’addio di LeBron James ai Lakers a margine della 30° edizione del premio internazionale ‘FairPlay Menarini’ a Firenze.

“Direi che LeBron ha fatto 8 anni incredibili ai Lakers” è invece il commento dell’ex stella Nba, 2 volte campione proprio con i gialloviola, Sasa Vujacic, anche lui, come Buffa, ambasciatore FairPlay Menarini. “Ai Lakers abbiamo una mentalità vincente, che vuole migliorarsi ogni anno. Purtroppo negli ultimi anni non siamo stati dove volevamo”, ammette Vujacic, che poi ringrazia LeBron per quanto fatto, ma assicura “Ora tocca a Luka prendere la squadra”. “Essendo Luka uno dei migliori in Nba e nel mondo, quest’anno tutti gli appassionati di basket si divertiranno guardando i Lakers”, insiste il due volte campione Nba, che poi conclude. “Speriamo di poter tornare pian piano dove dobbiamo essere”.