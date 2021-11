Così la ministra per il Sud a margine del convegno promosso dalla Crui a Roma

(LaPresse) “Questa maggioranza è composta da forze politiche che in passato si sono contrastate anche con asprezza ma io guardo i risultati. In otto mesi siamo riusciti a consegnare un Pnrr completo destinato a ricostruire il Paese su basi solide”. Così la Ministra per il Sud, Mara Carfagna a margine del convegno promosso dalla Crui a Roma, ‘Università, per un paese a prova di futuro’. “Prevale l’interesse del Paese. Non si pongono scadenze ai mandati del Presidente della Repubblica, mancano due mesi e ora è bene essere concentrati sul contrasto alla pandemia e all’applicazione del Pnrr – ha detto – anche questo Parlamento riuscirà a trovare un equilibrio sull’elezione del presidente della Repubblica. Ci sono riuscite diverse generazioni di politici non vedo perché non debba riuscirci questa”.

