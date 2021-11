Il capo dello Stato durante l’incontro al Quirinale per i 20 della morte di Leone: "Anche lui chiese la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allontana l’ipotesi di una sua rilezione al Quirinale e lo fa durante un incontro al Colle per i 20 della morte di Giovanni Leone, Capo dello Stato tra il 1971 e il 1978. Proprio Giovanni Leone, come Antonio Segni, ha ricordato Mattarella, chiese “di introdurre la non immediata rieleggibilità del presidente della Repubblica con la conseguente eliminazione del semestre bianco”.

Dichiarazioni che sembrano confermare ancora una volta la sua volontà a non bissare il mandato che scadrà il prossimo 3 febbraio. Nella Sala del Bronzino del Quirinale hanno preso la parola Agostino Giovagnoli, Ordinario di storia contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Gianni Letta. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella. Hanno partecipato i familiari del Presidente emerito della Repubblica, Giovanni Leone.

