Damasco, gli investigatori nel caffé dove è esplosa una bomba: 5 morti

Cinque persone sono morte giovedì in un’esplosione in un affollato caffè nel centro di Damasco, in Siria. Altre 16 sono rimaste ferite. La televisione di stato siriana ha riferito che l’esplosione è stata causata da una bomba piazzata nel caffè vicino al Palazzo di Giustizia, nel centro della capitale siriana. Le forze di sicurezza sono accorse sul posto e hanno isolato l’area e gli investigatori si sono messi al lavoro per analizzare la scena della deflagrazione. L’attentato non è stato rivendicato. Il nuovi governo della Siria, salito al potere dopo aver rovesciato il presidente Bashar al Assad e aver preso il potere con una rivolta el dicembre 2024, ha avviato una repressione contro lo Stato Islamico nel tentativo di sventare gli attacchi che continuano a insanguinare il paese