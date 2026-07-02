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giovedì 2 luglio 2026

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Congresso Uil, un robot inviato da Bombardieri saluta la premier Meloni in platea

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Dal palco del XIX congresso nazionale della Uil alla Fiera di Padova, il segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha inviato un robot che ha rivolto un saluto in platea alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La Uil ha deciso di dare un ruolo centrale al tema dell’intelligenza artificiale durante il congresso e Bombardieri ha spiegato “in questo momento partecipiamo in Corea ai mondiali di calcio con i robot che stanno rappresentando l’Università La Sapienza e anche con il nostro aiuto”, ha spiegato Bombardieri. L’AI “cambierà il lavoro e la vita quotidiana in modo paragonabile a ciò che hanno fatto Internet o l’elettricità. Non sostituirà l’umanità, ma cambierà profondamente il modo in cui lavoriamo, decidiamo, impariamo e organizziamo la società”.