AI Leader, a Napoli la Masterclass sulla sanità

“L’intelligenza artificiale non può non essere considerata uno strumento indispensabile in sanità, portando nel management sanitario anni di ricerca scientifica oggi spesso confinati in ambito accademico o sperimentale. L’Italia è stato il primo paese in Europa nel 2025 ad avere un decreto-legge che regolamenta l’intelligenza artificiale e dal 2 agosto sarà pienamente attuativo. Dalla Campania sono arrivati molti input negli ultimi anni in merito all’innovazione tecnologica, una fra tutte la piattaforma Sinfonia che ha fatto da apripista a livello internazionale. La Regione Campania ha prodotto molti dati scientifici e molte obbligazioni sull’innovazione tecnologica e ancora una volta si conferma leader nella proposta innovativa per trainare il settore”. Lo ha dichiarato Alessandro Perrella, direttore dell’Unità Operativa Complessa Malattie infettive emergenti all’ospedale Cotugno di Napoli durante la giornata di apertura del corso residenziale ‘AI- LEADER, Executive Masterclass Sanitaria, Adozione Strategica dell’Intelligenza Artificiale per il Middle Management Sanitario’ in corso all’Hotel Continental di Napoli in collaborazione con Google DXC.