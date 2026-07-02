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giovedì 2 luglio 2026

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Wimbledon 2026, Kate Middleton torna al torneo e saluta gli spettatori in fila

LaPresse
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Kate Middleton giovedì ha incontrato gli appassionati di tennis in fila nella famosa ‘Queue’ di Wimbledon 2026, la coda degli spettatori per acquistare i biglietti della giornata, prima di assistere a una partita del secondo turno su un campo periferico che vedeva protagonista il tennista britannico Arthur Fery, che ha battuto il finlandese Otto Virtanen in 4 set. La principessa del Galles, che all’inizio dello scorso anno ha annunciato che il suo cancro era in remissione, è la madrina dell’All England Club di Londra, dove si svolge il torneo dello Slam. Wimbledon mette a disposizione un numero limitato di tagliandi acquistabili il giorno stesso e i tifosi iniziano a mettersi in fila e ad accamparsi la sera prima nel Wimbledon Park per procurarseli ogni giorno.