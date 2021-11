Il sindaco di Napoli a margine del primo Consiglio Comunale: "Il debito? Situazione complessa"

“Abbiamo nell’amministrazione comunale un grande deficit di personale, soprattutto di personale tecnico qualificato. Per poter poi realizzare quello che dobbiamo fare, che è una grande sfida visto che è il più grande piano di investimenti della storia repubblicana d’Italia, abbiamo bisogno di personale”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi parlando a margine della prima seduta del Consiglio comunale del capoluogo campano. Poi sulle casse del comune Manfredi ha aggiunto: “C’è un ragionamento continuo molto intenso, l’assessore Baretta sta seguendo tecnicamente il percorso che è fatto di tanti pezzi perché la situazione del Comune è molto complessa sia come debito pregresso che come disequilibrio della spesa corrente, ma sono fiducioso che alla fine troveremo la soluzione migliore per la città”, ha concluso Manfredi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata