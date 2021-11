Lo ha dichiarato il leader della Lega a margine della conferenza stampa alla Camera sulla manovra economica.

(LaPresse) “Le pale eoliche sono un pugno in un occhio in uno dei paesaggi più belli al mondo. E togliere terreno agricolo, togliere campi, togliere verde per mettere i pannelli a terra è una roba che non si può vedere”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa alla Camera sulla manovra economica. “Ci sono nel mondo 440 centrali nucleari. Il nucleare di ultima generazione non produce scorie ed è quello più sicuro al mondo, col minor numero di incidenti e di problemi. La vicina Francia ha 56 centrali e noi compriamo la luce dalla Francia e paghiamo la luce più cara della Francia. Io, rispetto a una pala eolica che mi distrugge il paesaggio sull’Appennino o nelle campagne, preferisco una centrale sicura”, ha aggiunto Salvini.

