Il leader della Lega ne ha parlato a maergine di un appuntamento elettorale a Roma

Il nucleare “secondo me è assolutamente da valutare, ma i risultati si vedranno tra dieci quindi anni, riavviare uno studio come tutti gli altri paesi del mondo su una energia pulita, sicura e di ultima generazione è fondamentale”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una iniziativa elettorale nel quartiere di Casal dei Pazzi, a Roma. “Il ministro Cingolani ha riaperto il dibattito e io ho detto che ha ragione, noi compriamo energia elettrica dalla Francia che ha 56 centrali nucleari, la Francia ci guadagna e noi paghiamo di più. Noi abbiamo solo i costi e non i benefici” e “siamo circondati” da centrali.

