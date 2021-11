Così l'ex senatore di Forza Italia, al teatro Sannazzaro di Napoli per partecipare alla serata evento "Omaggio a Dante"

(LaPresse) – Marcello Dell’Utri sui rapporti tra politica e giustizia dice: “La politica dovrebbe regolare anche la giustizia. Ci sono giudici normali e giudici politicizzati in Italia, e questa è un’anomalia che purtroppo c’è nel nostro paese ma la giustizia è una grande cosa che la giustizia non può ignorare”, ha affermato l’ex senatore di Forza Italia, al teatro Sannazzaro di Napoli per partecipare alla serata evento “Omaggio a Dante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata