L'ex senatore non vede il Cavaliere sul Colle: "Non ne ha bisogno"

(LaPresse) – Marcello Dell’Utri arriva al teatro Sannazzaro di Napoli per partecipare alla serata evento “Omaggio a Dante” organizzata dal Centro studi Pietro Golia a 700 anni dalla sua morte. L’ex senatore di Forza Italia ha parlato della possibilità di una candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale: “Berlusconi non è interessato, sarebbe un carico eccessivo. E’ bene che si goda la sua età e i suoi affetti. Quirinale come risarcimento? Il vero risarcimento è lasciarlo tranquillo”, le parole dello storico collaboratore del Cavaliere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata