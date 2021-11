A molti esponenti del M5S la partecipazione del leader alla festa - in cui si sarebbe parlato anche di Quirinale - non è piaciuta

(LaPresse) Festa di compleanno allargata per il dem Goffredo Bettini: non solo compagni di partito, come ad esempio il neosindaco di Roma Roberto Gualtieri e Giuseppe Provenzano, ma anche Gianni Letta e Giuseppe Conte, che arriva in ritardo: “Se dobbiamo avere un rapporto unitario, deve essere alla pari, non puoi arrivare tardi”, scherza Bettini all’arrivo del leader del M5S. “Nell’esperienza di questi tre anni abbiamo costruito una solidarietà, delle amicizie, oltre che politiche anche personali. Questo è importante nella politica – ha aggiunto ricordando il momento in cui fallì il compromesso storico perché “Berlinguer, dopo la morte di Moro, non si fidava più di nessuno”. A molti esponenti del M5S la partecipazione del leader non è piaciuta. Alla festa, si sarebbe parlato anche di Quirinale.

