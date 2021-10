Lo ha detto il segretario della Lega in un punto stampa questo pomeriggio a Milano

(LaPresse) “Abbiamo sventato la legge Fornero che sarebbe stato un massacro dopo un anno e mezzo di Covid. Dall’anno prossimo si potrà mettere mano ad una riforma pensionistica che ha come obbiettivo quota 41: dopo 41 anni di lavoro si va in pensione”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in un punto stampa questo pomeriggio a Milano. “Adesso siamo al lavoro per il taglio delle tasse, l’obiettivo è dare una mano soprattutto ai più puniti dal Covid e intervenire sulle bollette”, ha aggiunto poi Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata