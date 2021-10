Il premier dopo il via libera alla legge di bilancio in Cdm: "Su pensioni non mi aspetto sciopero sindacati"

(LaPresse) – Il premier Mario Draghi ha illustrato in conferenza la manovra approvata dal Consiglio dei ministri. “Condivido il principio del reddito di cittadinanza, ma bisogna che abbia un’applicazione che sia esente da abusi e non sia d’intralcio al funzionamento del mercato del lavoro”, ha detto il presidente del Consiglio che sulle pensioni ha detto di non apsettarsi uno sciopero dei sindacati. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

