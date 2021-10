Il premier dopo il via libera alla legge di bilancio in Cdm: "Dobbiamo mantenere questa crescita anche negli anni a venire"

(LaPresse) – Il premier Mario Draghi ha illustrato in conferenza la manovra approvata dal Consiglio dei ministri. “Siamo molto soddisfatti. Alla fine del Cdm c’√® stato un applauso. E’ una legge di bilancio espansiva. Con la manovra tagliamo le tasse e stimoliamo gli investimenti. Abbiamo dato priorit√† agli interventi per la crescita”, ha detto il presidente del Consiglio, che ha aggiunto: “Cresceremo oltre il 6% ma dobbiamo essere capaci di mantenere questa crescita anche negli anni a venire”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

