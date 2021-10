Il segretario dem: "Grande finzione del centrodestra bloccherà tutto"

“La legge elettorale ha senso cambiarla se c’è un’intesa con l’altra parte politica. Non si cambia da soli, chi lo ha fatto in passato ha fatto un grande errore. La mia analisi è che fino a all’elezione del presidente della Repubblica nel centrodestra non si muoverà su una virgola. Fino a che non verranno chiarite le scelte politiche sul Presidente della Repubblica la possibilità di andare a discutere in modo serio sulle regole del gioco è pari a zero”. Così il segretario del Pd Enrico Letta nella replica che ha chiuso la direzione nazionale dem. “Questa grande finzione” sul Quirinale “nel centrodestra bloccherà tutto, non solo la legge elettorale”, ha aggiunto Letta secondo cui “Berlusconi ha deciso di farsi prendere in giro da Salvini e Meloni”.

