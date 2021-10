Il capogruppo della Lega al Senato: "Modifiche agli artt. 1, 4 e 7 fondamentali"

(LaPresse) “Oggi noi incontriamo il presidente Ostellari come capigrupp. Tutto dipende dalle modifiche e quali sono, il tavolo con Ostellari serve per chiarire verso quali modifiche andiamo”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo Lega al Senato sulle modifiche al ddl Zan che domani torna in Aula. “Per noi gli artt. 1, 4 e 7 rimangono quelli fondamentali” ha chiarito Romeo.

