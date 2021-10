Così il governatore della regione Sicilia a margine di un evento a Napoli

(LaPresse) “Le Regioni del sud non sono disposte a subire un furto con destrezza un’altra volta. E non siamo disposti a pagare il luogo comune secondo cui il Sud e l’amministrazione e la politica del Sud non sa spendere. Non è così. Date anche a noi gli stessi poteri che avete dato al commissario del Ponte di Genova… non è possibile usare due pesi e due misure”. Così il governatore della regione Sicilia, Musumeci. “La nuova classe dirigente non vuole pagare errori del passato. Servono stesse opportunità”, ha concluso.

