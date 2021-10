Così il presidente di Confindustria a margine dell'evento alla stazione marittima di Napoli

(LaPresse) Per quanto riguarda la manovra “Il governo sa cosa fare. Ho definito un assalto alla diligenza” perché “per l’ennesima votla che la politica ragiona ognuno per la sua bandierina, chi al reddito di cittadinanza, chi ai pre-pensionamenti, e non in un quadro complessivo volto alla crescita del paese. Come Confindustria abbiamo insistito sul taglio del cuneo fiscale, sembrerebbe dalle parola del ministro Franco che vengano messi otto miliardi ma non si è ancora capito come”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell’evento alla stazione marittima di Napoli.

