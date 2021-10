L'esponente di Fi dopo l'atto vandalico alla sede del comitato elettorale di Enrico Michetti

(LaPresse) – “L’atto vandalico nella sede del comitato elettorale di Enrico Michetti? La violenza chiama violenza e in campagna elettorale credo si debba discutere di contenuti non di aggressioni nei confronti dell’avversario politico. Vedere ancora una volta la stella a cinque punte delle Br fa venire i brividi dietro la schiena, solidarietà a Michetti, adesso la campagna elettorale sta per finire, ricominciamo a discutere per risolvere i problemi concreti di Roma e delle città dove si va al voto”. Così il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti in corso in piazza Campo de’ Fiori.

