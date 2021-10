Così il segretario del Pd a margine di un evento elettorale a Torino

(LaPresse) “Noi siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale. Era cominciata con un grandissimo impegno da parte nostra e mi sembra che adesso al ballottaggio la fiducia cresce. Sono molto, molto fiducioso del risultato finale. Non soltanto qui. Credo che, complessivamente, in tutta Italia abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale. I nostri candidati hanno fatto bene e adesso l’ultimo sforzo. Sono sicuro che l’ultimo miglio sarà quello decisivo”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un appuntamento elettorale a Torino con il candidato sindaco Stefano Lo Russo. “Nelle ultime due settimane, evidentemente, i ballottaggi sono stati molto condizionati da tante tensioni legate sia alla questione complessa dell’applicazione delle norme sul Green pass e tutte le proteste che ne sono seguite. Quindi, tutto questo ovviamente ha reso più tese le ultime due settimane”. “Credo che sia molto importante che tutti usino i toni giusti per chiudere questa campagna elettorale nel modo migliore possibile”, ha concluso.

