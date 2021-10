Il candidato del centrodestra: "Anche ora era tutto contro di noi"

(LaPresse) – “Io penso di aver vissuto, nel piccolo, quello che ha vissuto De Gasperi, un mito assoluto, alla Conferenza di Pace di Parigi. Disse che tutto era contro di lui e quell’uomo ricostruì il Paese, creò i presupposti per il boom economico”. Così in conferenza stampa Enrico Michetti, il candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Roma. “In questa campagna elettoriale tutto era contro di noi tranne una coalizione unita e un dato valoriale certo,questo non lo distruggeranno mai” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata