Il candidato sindaco: "Io cristiano cattolico vero, porgo l'altra guancia"

(LaPresse) – “Mi rendo conto che il centrodestra ha gli stessi ideali: amiamo patria, istituzioni, diritto e regole, Roma. Siamo più uniti che mai dal punto di vista dei valori”. Così il candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Roma, Enrico Michetti, in conferenza stampa in vista del ballottaggio. “Io sono un cristiano cattolico vero, di fronte ai tanti attacchi in campagna elettorale ho saputo sempre porgere l’altra guancia” ha aggiunto Michetti.

