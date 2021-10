Così il segretario del Pd ad un evento a Sulmona

(LaPresse) “A me sembra che ci sia il tentativo in queste ore, semplicemente, di sviare l’attenzione dalle elezioni di domenica e lunedì”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in Abruzzo, a Sulmona in provincia dell’Aquila, parlando delle violenze di sabato scorso alla manifestazione no green pass di Roma e riferendosi all’intervento di oggi della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, oggi nel corso del question time, che sui disordini di sabato scorso ha attaccoato duramente la ministra dell’interno Luciana Lamorgese. “Leggo così l’atteggiamento di oggi della Meloni , un modo per cercare di coprire le proprie responsabilità rispetto al fatto che nelle ore successive non c’è stata una condanna chiara ed evidente rispetto alla matrice fascista di questo evento” ha concluso il segretario del Pd.

