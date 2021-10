La battuta del presidente del Consiglio al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan

(LaPresse) Simpatico botta e risposta tra Mario Draghi e un giornalista durante la conferenza stampa che ha seguito il G20 straordinario sull’Afghanistan. “Presidente è inevitabile riportarla anche in Italia“, dice il cronista che viene interrotto però dal presidente del Consiglio, il quale sorridendo dice: “No, è evitabilissimo, ma dica dica”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata