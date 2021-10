Il candidato sindaco di Roma del centrodestra: "Io mi occupo del programma"

(LaPresse) “Io sono antifascista, l’unica tessera di partito che ho avuto è stata quella Democrazia Cristiana che rispetto ad altri partiti è sempre stata dalla parte delle libertà e delle istituzioni democratiche. Quando si deve governare bisogna stare in pace, non litigare. Chiunque sta vicino a me è mio fratello. Io non so se ci sono i complotti, io mi occupo del programma”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti,a margine di un appuntamento elettorale. “Rinunciare? Io sono decisissimo e voglio vincere”.

