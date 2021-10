Così la sindaca uscente di Roma, al termine della riunione con i suoi nella sede del Movimento

(LaPresse) Quella di oggi “è la prima di tante riunioni che faremo per riorganizzare il lavoro su Roma. È la prima di tante riunioni che faremo per riorganizzare il lavoro su Roma”. Così la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione con i suoi nella sede del Movimento. Pochi parlamentari presenti? “Avevano il voto, ci saranno più tardi”. A chi le fa notare che qualcuno interpreterà queste sue mosse come la creazione di una corrente interna, risponde: “L’ho già detto, non è una corrente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata