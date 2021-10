La leader di FdI al congresso di Vox ribadisce le parole che aveva pronunciato dal palco di San Giovanni nel 2019

(LaPresse) “Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ripete, dal palco dell’assemblea del partito di destra spagnolo Vox a Madrid, lo slogan che aveva pronunciato dal palco di Roma, a San Giovanni, nel 2019. “Sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana” aveva detto Meloni: le sue parole erano diventate anche una parodia musicata che aveva raccolto migliaia di visualizzazioni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

