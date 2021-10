Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a margine della visita al ponte di ferro

(LaPresse) “Bertolaso è probabilmente il miglior tecnico che abbiamo in Italia” e nella “gestione commissariale il numero uno al mondo. Un profilo ideale per i problemi complessi di Roma, c’è questa vicenda importantissima per noi del Giubileo e ha bisogno di una professionalità adeguata. Bertolaso credo sia una persona indicata ad assolvere quel ruolo con competenza, esperienza e capacità”. Così Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, a margine della visita al ponte di ferro in zona ostiense, andato a fuoco nel giorno delle elezioni.

