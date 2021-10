La cerimonia alla presenza del ministro degli Esteri Di Maio

(LaPresse) – La Fondazione Med-Or ha consegnato, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, tre Borse di Studio ad altrettanti studenti marocchini, provenienti dalla Mohammed VI Polytechnic University of Rabat, frutto dell’accordo tra la Fondazione, l’Universit√† di Rabat e la LUISS Guido Carli. Presenti all’evento, oltre al Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti e l’Ambasciatore del Regno del Marocco Youssef Balla, anche i vertici della LUISS Guido Carli: il presidente Vincenzo Boccia, la vicepresidente Paola Severino, il rettore Andrea Prencipe e il direttore generale Giovanni Lo Storto. Nello specifico, i vincitori delle Borse di Studio sono una studentessa e due studenti provenienti dal Marocco che frequenteranno rispettivamente i corsi di laurea magistrale, della durata di due anni, in Global Management and Politics, International Relations ed Economics and Finance.

