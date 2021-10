Così il leader della Lega in conferenza stampa alla Camera: "Quando c'è di mezzo stipendio e casa, non chiniamo il capo"

(LaPresse) “Il non voto della Lega alla delega fiscale? Perché non contiene quello che c’era negli accordi“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera. “La cosa curiosa è che i nostri ministri, che hanno fatto la scelta di non partecipare da me assolutamente condivisa, mi dicevamo che nei corridoi tutti gli altri ministri di tutti gli altri partiti dicevano ‘avete ragione’. Poi però per ipocrisia o per paura si china il capo e si alza la manina. Quando c’è di mezzo il portafoglio, lo stipendio e la casa degli italiani, noi non chiniamo il capo”, ha concluso il leader della Lega.

