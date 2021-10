Il leader della Lega spiega perché i ministri del Carroccio hanno disertato il Cdm: "Testo avuto mezz'ora prima. Draghi cambi metodo, non è l'oroscopo"

“Il non voto della Lega alla delega fiscale? Perché non contiene quello che c’era negli accordi”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, spiega così, durante una conferenza stampa alla Camera, il motivo dell’assenza dei ministri leghisti al Consiglio dei ministri che ha approvato la Legge delega sulla riforma fiscale.

“C’è un problema di metodo” legato al non voto della Lega alla delega fiscale. Ha spiegato ancora Salvini. “I ministri della Lega non possono avere in mano un documento così importante alle 13.30 per discuterlo alle 14, non stiamo parlando dell’oroscopo – attacca – ma della legge delega sulla riforma fiscale. Non è possibile avere mezz’ora di tempo per esaminare il futuro degli italiani. Su questo occorre evidentemente un cambio nella modalità operativa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata