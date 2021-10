Il premier parla Palazzo Chigi: "Risultato elezioni? Non credo abbiano indebolito il governo"

Nella conferenza stampa di Palazzo Chigi il premier Mario Draghi prova a fare chiarezza sull’assenza dei ministri della Lega al Consiglio dei Ministri sulla ‘Riforma catasto e fisco’: “Non so perché la Lega non abbia partecipato al Cdm, questo dovrà spiegarcelo l’onorevole Salvini. Tuttavia, gli scambi dei giorni scorsi lasciavano intendere che fossero d’accordo anche loro sui principi di fondo della legge delega. Non si tratta di promesse difficili da mantenere”. Il premier ha anche detto di non temere contraccolpi sulla stabilità del governo dopo i risultati delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre: “Non credo il governo si sia indebolito, ma non so nemmeno se lo ha rafforzato”, le parole di Draghi.

