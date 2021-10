La leader di FdI Giorgia Meloni canta vittoria: "Noi primo partito del Centrodestra"

Il j’accuse di Matteo Salvini va in diretta tv, quando i risultati delle amministrative – benché ancora non definitivi – certificano una performance del centrodestra in negativo. “Io ci metto la faccia sempre e comunque”, dice il leader della Lega commentando la vittoria al primo turno della coalizione di centrosinistra in ben tre capoluoghi – Milano, Bologna e Napoli – e con il centrodestra presente solo nei ballottaggi di Roma e Torino. Il bicchiere, tuttavia – anche se brucia la flessione del Carroccio e il risultato di Luca Bernardo – va visto mezzo pieno: “In questo momento la Lega ha rispetto a ieri 50 sindaci in più, la Calabria è una soddisfazione enorme. Torino e Roma sono ballottaggi aperti tutti da giocare”.

Viste le premesse, la sconfitta sembra alle porte, ma il Capitano preferisce la sua lettura della prima tornata elettorale e apre una riflessione: “Abbiamo scelto i migliori candidati possibili, non criticherò nessuno, ma il voto di continuità nelle città e il non voto ci dice che abbiamo fatto tardi nella loro scelta”. E poi rilancia, guardando già alla prossima tornata elettorale del 2022: “L’anno prossimo votano 25 capoluoghi – città importanti da Genova a Palermo, da Monza a Lecce – il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile entro il mese di novembre per avere 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo”. Più tempo per condividere le idee con i cittadini con l’apertura a uomini e donne anche “politici”. Salvini insomma torna sui suoi passi, anche a fronte del totale fallimento della scelta di ostinata di avere un identikit appartenente alla società civile. Con l’unico vincitore in Calabria, Roberto Occhiuto, uomo di Forza Italia e per giunta politico.

Salvini ostenta sicurezza ma, in realtà, dai primi risultati dei voti di lista, la Lega ha subito un evidente tracollo. Basta guardare a Milano dove si ferma al 12%, sotto il 18 delle regionali 2018 e appena sopra le comunali del 2016, quando aveva totalizzato l’11,8. Fratelli d’Italia a Roma non sfonda, si attesta prima partito al 18% ma le aspettative erano ben oltre, mentre nelle altre città come Torino e Milano è al pari della Lega. Giorgia Meloni, tuttavia, canta vittoria e sfida proprio l’alleato di coalizione: “Fratelli d’Italia è il primo partito del centrodestra. Un centrodestra a trazione Fratelli d’Italia è vincente”. Per la presidente di FdI, infatti, la partita più importate, quella di Roma, “che decide il risultato delle amministrative” è “ancora aperta. Il centrodestra è avanti in modo significativo. Il risultato di Michetti a Roma è molto significativo mentre è deludente quello di Gualtieri”. Meloni non la manda a dire, insomma, tra le righe rivendica l’unico risultato importante e degno di nota: il candidato di Fdi può ancora giocarsela, mentre Bernardo (scelto da Salvini) è già fuori dalla competizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata