Il candidato sindaco del Centrodestra: "Per noi è assolutamente una partenza, avanti col cuore"

(LaPresse) “Cosa non ha funzionato? I pochi giorni di campagna elettorale. Avessimo avuto ancora un mese forse saremmo arrivati al ballottaggio”, così Luca Bernardo candidato del Centrodestra a Milano. “Io credo che questa sia la vittoria dell’astensionismo, non c’è vittoria di nessuno in particolare. Starò in Comune e ovviamente farò il medico”, ha concluso Bernardo.

