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giovedì 23 aprile 2026

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23/04 – L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia – Si lancia dal balcone e muore con i suoi bimbi – Il ritorno di Camila Giorgi

23/04 – L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia – Si lancia dal balcone e muore con i suoi bimbi – Il ritorno di Camila Giorgi
LaPresse
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L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia: aiuti di Stato, voucher e riduzione delle accise sull’elettricità. In arrivo un osservatorio sui carburanti, anche sui jet fuel.

Donna di 46 anni si lancia dal balcone e muore insieme a due suoi bimbi. Grave la terza figlia. Per la Procura la donna in passato aveva manifestato disagi psichiatrici.

Tennis, Camila Giorgi a due anni dal ritiro annuncia il suo ritorno nel circuito professionistico: “Rientro nel 2027, un po’ mi manca la competizione”.

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