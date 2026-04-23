23/04 – L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia – Si lancia dal balcone e muore con i suoi bimbi – Il ritorno di Camila Giorgi

L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia: aiuti di Stato, voucher e riduzione delle accise sull’elettricità. In arrivo un osservatorio sui carburanti, anche sui jet fuel.
Donna di 46 anni si lancia dal balcone e muore insieme a due suoi bimbi. Grave la terza figlia. Per la Procura la donna in passato aveva manifestato disagi psichiatrici.
Tennis, Camila Giorgi a due anni dal ritiro annuncia il suo ritorno nel circuito professionistico: “Rientro nel 2027, un po’ mi manca la competizione”.