Dalle prime proiezioni flash di Swg per La7 arriva la sorpresa: la sindaca ha lo stesso risultato di Roberto Gualtieri

“Ciao Virgì”. Così su Twitter l’account ufficiale di Fratelli d’Italia ‘saluta’ la sindaca uscente di Roma Virginia Raggi. Al post è allegata un’immagine in cui si vede la prima cittadina della Capitale e, in piccolo, il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una posa dimessa. I primi exit poll su Roma fotografano un sostanziale testa a testa tra Enrico Michetti, candidato per il centrodestra, e Roberto Gualtieri, candidato del Pd, mentre Raggi e Calenda risultano staccati. Ma dalle prime proiezioni flash di Swg per La7 arriva la sorpresa: la sindaca ha lo stesso risultato di Roberto Gualtieri, dopo Enrico Michetti e il post scompare all’improvviso dall’account.

