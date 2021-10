Lo ha detto il leader M5S a Napoli

(LaPresse) – “Non funziona che si tira un giorno sì e l’altro pure il premier per la giacchetta a seconda delle convenienze di partito o di bottega”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5S, a Napoli per la chiusura della campagna elettorale del Movimento, rispondendo ad una domanda su continuo tira e molla della figura del premier Mario Draghi. “Questo governo sta lavorando a degli obiettivi che sono nell’interesse dei cittadini quindi distrarre il governo, creare fibrillazioni da quelli che sono i compiti immediati con delle sfide molto impegnative, ci sono tantissime riforme che dobbiamo fare in questi giorni, ammortizzatori sociali pensioni fisco concorrenza, non è ragionevole”.

