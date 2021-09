Il candidato di centrodestra a margine di un'iniziativa elettorale: "Contrario a discutere con i violenti"

(LaPresse) “Una squadra con assessori No Vax? Non lo escludo, ma gli consiglierei di vaccinarsi come medico e non come candidato”. Così il candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, a margine di un incontro con la stampa nel quartiere Lorenteggio. “Sono assolutamente contrario e non accetto neanche di discutere, con quei No Vax che sono violenti – ha detto – Sono invece assolutamente tranquillo nel rispondere, nel chiarire, nel commentare, nel parlare con quei No Vax che magari per paura non vogliono fare il vaccino e gli spiegheremo perché vale la pena invece farlo”, ha concluso Bernardo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata