Il leader di Azione interviene sulla nuova riforma fiscale

(LaPresse) – “Ci sono rischi molto seri che si creino disuguaglianze, fossi il Governo mi asterrei per il momento”. Così il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda risponde ai giornalisti su una domanda riguardante la riforma del catasto a margine di un incontro nella sede del Messaggero in via del Tritone.

