Il candidato sindaco per il centrodestra scherza con i cronisti: "Mi volete dar litare in famiglia"

(LaPresse) A due settimane dal voto Luca Bernardo scioglie il mistero sulla sua fede calcistica e scherzando confessa ai cronisti: “Mi volete far litigare in famiglia? Confesso, tifo Milan”. Ma non si sbilancia sui pronostici Scudetto: “Non facciamo né pronostici, né sondaggi”, conclude Bernardo.

