Il provvedimento prevede l'obbligo di certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge Green pass che estende l’obbligo di certificazione verde anche ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso, è pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore.

Dl Green pass 2, ok camera a fiducia con 413 sì

L’aula della Camera intanto ha approvato la fiducia posta dal Governo al secondo decreto Green pass con 413 voti favorevoli, 48 contrari e 1 astenuti. Si tratta del provvedimento varato dal Consiglio dei ministri nell’agosto scorso che estendeva l’obbligo di certificazione verde al personale della scuola e delle rsa, in università e sui trasporti a lunga percorrenza.

